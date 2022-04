Duitsland heeft Rusland beschuldigd van 'verschrikkelijke oorlogsmisdaden' in Oekraïne naar aanleiding van talloze burgerslachtoffers in de regio rond Kiev. De Duitse regering lijkt echter verdeeld over een mogelijke importstop van Russisch gas en olie. Zelensky nodigt op zijn beurt ex-bondskanselier Angela Merkel en de Franse ex-president Nicolas Sarkozy uit om de gruweldaden met eigen ogen te bekijken.

'We zullen in de komende dagen maatregelen nemen samen met onze bondgenoten", zei Scholz (SPD) zondag. "De Russische president Vladimir Poetin en zijn aanhangers zullen de gevolgen van hun daden voelen. En we zullen Oekraïne blijven voorzien van wapens, zodat het zich kan verdedigen tegen de Russische invasie.'

In Boetsja, een voorstad ten noordwesten van Kiev, zijn na de terugtrekking van de Russische troepen talrijke lijken gevonden. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer 280 mensen in massagraven begraven.

Ik nodig mevrouw Merkel en meneer Sarkozy uit om Boetsja te bezoeken en zo te zien, waartoe hun beleid van 14 jaar concessies aan Rusland geleid heeft Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne

'Deze verschrikkelijke oorlogsmisdaad kan niet onbeantwoord blijven', zei vicekanselier Habeck (Gruenen) in de Duitse krant Bild. 'Ik denk dat een verscherping van de sancties aangewezen is. Wij bereiden dit samen met onze partners in de Europese Unie voor. Hij sloot echter een importstop van Russisch gas op eigen intiatief verder uit volgens Der Spiegel. 'We hebben immers een strategie om ons onafhankelijk van Russisch gas, kolen en olie te maken, maar nu eenmaal niet onmiddellijk', zei Habeck op ZDF.

Duits minister Christine Lambrecht van Defensie, van dezelfde partij als de bondskanselier Olaf Scholz, had eerder op de TV-zender ARD gezegd dat energieleveringen ook op de agenda moeten. Ze wil vooral gasimport op Europees niveau bespreken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vreest dat er nog 'vreselijkere dingen in het verschiet kunnen liggen' dan wat tot nu toe is onthuld over de mogelijke oorlogsmisdaden in Boetsja. In andere regio's die onder Russische controle staan zouden 'nog meer doden en mishandelingen' aan het licht kunnen komen, aldus Zelensky in een videoboodschap.

Zelensky is ook erg kritisch over ex-bondskanselier Angela Merkel en over de Franse ex-president Nicolas Sarkozy. 'Ik nodig mevrouw Merkel en meneer Sarkozy uit om Boetsja te bezoeken en zo te zien, waartoe hun beleid van 14 jaar concessies aan Rusland geleid heeft', zei Zelensky in een video. 'Ze kunnen de gefolterde Oekraïeners en Oekraïenerinnen met eigen ogen zien.' Volgens Zelensky hebben sommige NAVO-staten waaronder Duitsland in 2008 lidmaatschap aan Oekraïne beloofd, maar dan krabbelden uit respect voor Rusland terug.

