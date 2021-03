Duitsland beperkt het gebruik van het AstraZeneca-vaccin tot 60-plussers. De Duitse autoriteiten hebben dit besloten in een spoedberaad na een gelijkluidend advies van de Duitse vaccinatiecommissie.

Onder de 60 jaar kan het alleen nog als een arts dat specifiek goedkeurt en na een persoonlijke analyse van de risico's.

Duitse media spreken over een ramp voor het vertrouwen in het Brits-Zweedse middel. Het gebruik was al onderbroken geweest na meldingen over gezondheidsproblemen en sterfgevallen na een AstraZeneca-vaccinatie. En eerder was toediening alleen aangeraden voor personen van 18 tot 64 jaar. Door de beperking dreigt ook vertraging van de Duitse vaccinatiecampagne.

De federale minister van Volksgezondheid besloot samen met de collega's uit de deelstaten tot de nieuwe richtlijn, die woensdag ingaat. Het beleid werd aangepast na "zeldzame, maar zeer ernstige bijwerkingen", zoals bloedstolsels in het hoofd. Die traden vooral op bij vrouwen onder de 55 jaar. Sommige regio's en steden hadden het gebruik van AstraZeneca voor mensen onder de 60 al gestopt.

