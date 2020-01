Duitse verzekeraars: standaard een alcoholslot in nieuwe auto's

Duitse verzekeraars willen dat nieuwe auto's in de Europese Unie (EU) standaard met een alcoholslot worden uitgerust. In Duitsland waren er in 2018 13.500 ongelukken waarbij alcohol in het spel was. Zo'n Europese richtlijn is makkelijker dan wetgeving per land, stellen de verzekeraars.

© belga