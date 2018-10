Duitse veiligheidsdiensten verijdelden grote IS-aanslag in 2016

Het federaal parket van Duitsland bevestigde dat IS plannen had om drie teams naar Duitsland te sturen om de aanslag voor te bereiden en uit te voeren. De politieoperatie duurde meer dan een jaar, melden publieke zenders NDR en WDR, alsook de kranten Suddeutsche Zeitung en Die Zeit.

'We kregen hoogte van de plannen in een zeer vroeg stadium. We konden daardoor al in oktober 2016 overgaan tot gerechtelijke stappen', aldus openbaar aanklager Peter Frank. 'De feiten in deze zaak leken ons zeer duidelijk en betrouwbaar.'

Volgens de tv-zenders worden sommige betrokkenen nog steeds gezocht. Een Duits getrouwd koppel, dat naar Syrië reisde in de herfst van 2015 en zich aansloot bij IS, zou een centrale rol hebben gespeeld. De vrouw, die zich tot de islam had bekeerd, werkte vanuit de Syrische stad Raqqa. Ze zou vrouwen in het noorden van Duitsland gerekruteerd hebben die voorbereid werden om mogelijke aanslagplegers te huwen, zodat die makkelijker naar Duitsland konden afreizen.

Een van de vrouwen met wie ze contact opnam, werkte voor de Duitse binnenlandse inlichtingendienst. De plannen gingen niet door dankzij het onderzoek en de ineenstorting van IS. Zeit bericht dat het koppel zichzelf heeft aangegeven bij de Koerdische autoriteiten in oktober vorig jaar. Sindsdien worden ze vastgehouden in het noorden van Syrië.

De Duitse media konden de man interviewen in de gevangenis. Hij is afkomstig van de stad Hildesheim, in de deelstaat Nedersaksen. Hij benadrukte dat hij had geprobeerd om 'zich uit de zaak terug te trekken' toen hij de plannen vernam. Uit het onderzoek blijkt dat de opdracht werd gegeven door een hoog IS-lid, dat Abu Mussab al-Almani wordt genoemd. Het zou gaan om een Zwitser die omkwam bij gevechten in de regio.