De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst mag zijn verscherpt toezicht op de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) uitvoeren. Dat heeft een Duitse rechtbank dinsdag beslist nadat de partij dat toezicht had aangevochten. Het administratief rechtscollege in Keulen is van mening dat er 'voldoende bewijs is van ongrondwettelijke tendensen binnen de partij', en om het verscherpte toezicht dus te rechtvaardigen.

De beslissing van het Bundesamt für Verfassungsschutz om AfD te klasseren als verdacht leidde ruim een jaar geleden, ook zeven maanden voor de parlementsverkiezingen, tot een grote storm. Een partij die als 'Verdachtsfall' geklasseerd wordt, geeft de veiligheidsdienst immers de toelating om leden af te luisteren en informanten te gebruiken. De partij was er wel in geslaagd het toezicht door de veiligheidsdienst te laten opschorten.

Ook tegen de rechterlijke beslissing van dinsdag kan de AfD nog in beroep gaan. En de Verfassungsschutz kan nog niet beginnen met het toezicht omdat er ook nog een kortgeding loopt. Gerechtelijke bronnen verwachten daar een gelijkaardige uitspraak als in Keulen. De partij, tot de laatste verkiezingen de grootste oppositiepartij in het parlement, werd in 2013 opgericht onder meer uit onvrede over de euro. Na een interne strijd maakte de partij een verdere ruk naar rechts, tegen de islam en buitenlanders.

De radicaalste vleugel binnen de AfD is weliswaar ontbonden, maar betrokkenen oefenen nog veel invloed uit, aldus de rechters. Bij de verkiezingen van september haalde AfD nog 10,3 procent, of een verlies van 2,3 procentpunten. In een recente peiling was de partij gezakt tot onder de 10 procent. In een reactie toont AfD-leider Tino Chrupalla zich verrast. 'Wij delen de mening van het hof niet', klinkt het. 'We zullen nu wachten op de schriftelijke motivering van het vonnis.' Gewoonlijk worden enkel ultraradicale groupuscules geconfronteerd met zulk streng toezicht.

