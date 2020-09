Het Duitse reddingsschip Sea-Watch 4 mag de haven van Palermo op Sicilië niet verlaten. Het vaartuig werd 11 uur gecontroleerd en mocht uiteindelijk niet uitvaren.

Volgens de verschillende Duitse private organisaties die het schip uitstuurden, argumenteerden de speurders dat het redden van mensen niet strookt met de registratie van het schip.

Philippe Hahn, die de operaties van het schip leidt, zegt in een persbericht van de Duitse alliantie 'United4Rescue' dat de zwakke argumentering aantoont dat het niet te doen was om een veiligheidscontrole, maar wel om civiele reddingsoperaties op het centrale deel van de Middellandse Zee te verhinderden. De Duitse autoriteiten bevestigden al in juli dat het schip aan alle voorschriften voldoet.

Volgens United4Rescue is het al de vijfde maal dat een civiel reddingsschip aan de ketting gelegd wordt. De Sea-Watch 3 werd vorig jaar zes maanden in beslag genomen.

Het schip was pas half augustus vanuit Spanje aan de eerste missie begonnen. De Sea-Watch 4 had begin september na enkele dagen wachten toestemming gekregen om zowat 350 migranten aan land te brengen in Palermo. De bemanning ging vervolgens twee weken in quarantaine voor de haven omwille van het nieuwe coronavirus.

In een tweet veroordeelt Sea-Watch een 'willekeurige blokkade waarmee de Italiaanse kustwacht bewust mensenlevens op het spel zet'.

Ook Artsen Zonder Grenzen, dat een medische ploeg aan boord heeft, veroordeelt de zaak. 'Misbruik van de maritieme wetten moet de aandacht afleiden van de politieke beslissing om reddingsschepen te verhinder levens te redden op de Middellandse Zee', klinkt het in een persbericht.

Volgens de verschillende Duitse private organisaties die het schip uitstuurden, argumenteerden de speurders dat het redden van mensen niet strookt met de registratie van het schip. Philippe Hahn, die de operaties van het schip leidt, zegt in een persbericht van de Duitse alliantie 'United4Rescue' dat de zwakke argumentering aantoont dat het niet te doen was om een veiligheidscontrole, maar wel om civiele reddingsoperaties op het centrale deel van de Middellandse Zee te verhinderden. De Duitse autoriteiten bevestigden al in juli dat het schip aan alle voorschriften voldoet. Volgens United4Rescue is het al de vijfde maal dat een civiel reddingsschip aan de ketting gelegd wordt. De Sea-Watch 3 werd vorig jaar zes maanden in beslag genomen. Het schip was pas half augustus vanuit Spanje aan de eerste missie begonnen. De Sea-Watch 4 had begin september na enkele dagen wachten toestemming gekregen om zowat 350 migranten aan land te brengen in Palermo. De bemanning ging vervolgens twee weken in quarantaine voor de haven omwille van het nieuwe coronavirus. In een tweet veroordeelt Sea-Watch een 'willekeurige blokkade waarmee de Italiaanse kustwacht bewust mensenlevens op het spel zet'. Ook Artsen Zonder Grenzen, dat een medische ploeg aan boord heeft, veroordeelt de zaak. 'Misbruik van de maritieme wetten moet de aandacht afleiden van de politieke beslissing om reddingsschepen te verhinder levens te redden op de Middellandse Zee', klinkt het in een persbericht.