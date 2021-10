De Duitse partij CDU wil na de slechte resultaten bij de parlementsverkiezingen in september schoon schip maken. Op een bijzonder partijcongres gaan de christendemocraten een volledig nieuw partijbestuur kiezen, zo maakte secretaris-generaal Paul Ziemiak maandag bekend na onderhandelingen van de partijtop in Berlijn.

Op 30 oktober is een vergadering van de districtsvoorzitters van de CDU gepland. Drie dagen later zal de federale partijtop zich buigen over hoe leden kunnen worden betrokken bij de vernieuwingsoperatie van de partij, zowel wat benoemingen als de inhoud betreft. Het eigenlijke partijcongres zou vervolgens in december of januari plaatsvinden.

De CDU en haar Beierse kartelpartner CSU haalden bij de verkiezingen van 26 september maar 24,1 procent van de stemmen binnen, een terugval met meer dan 8 procentpunten in vergelijking met de stembusgang in 2017. Het ging om het slechtste nationale resultaat ooit van de christendemocraten.

De nieuwe partijleider en kandidaat-bondskanselier Armin Laschet slaagde er dus niet in om in de voetsporen te treden van regeringsleider Angela Merkel, die meer dan achttien jaar aan het hoofd stond van de CDU. Zelf zei Laschet donderdag al dat hij een noodzakelijk vernieuwingsproces binnen de partij op gang wil brengen, waarbij hij ook zijn persoonlijke ambities opzijzet.

Ziemiak benadrukte maandag 'de frustratie en de woede' van CDU-parlementsleden die hun zetel hebben verloren, te begrijpen. De interne analyse van de komende maanden zal 'brutaal open' zijn, waarbij 'alle kwesties op tafel moeten worden gelegd', zo beloofde hij.

Momenteel circuleren al de namen van voormalig fractieleider in de Bondsdag Friedrich Merz, minister van Volksgezondheid Jens Spahn, oud-minister Norbert Röttgen, huidig federaal fractieleider Ralph Brinkhaus en parlementslid Carsten Linnemann als kandidaten voor het partijvoorzitterschap.

