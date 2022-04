Enkele maanden na de aanstelling van de regering-Scholz in Duitsland zit er een eerste wijziging aan te komen. Minister van Gezinsaangelegenheden Anne Spiegel treedt af na aanhoudende kritiek op haar aanpak van de overstromingsramp vorig jaar, toen ze nog minister van Milieu van de deelstaat Rijnland-Palts was.

Eerder was bekend geworden dat Spiegel tien dagen na de overstroming voor een vier weken durende vakantie met haar gezin naar Frankrijk was vertrokken, slechts eenmaal onderbroken voor een plaatselijk bezoek aan het Ahrdal.

'Ik heb vandaag onder politieke druk besloten het ambt van bondsminister van Gezinsaangelegenheden ter beschikking te stellen. Ik doe dit om schade aan het ambt, dat voor grote politieke uitdagingen staat, te voorkomen', aldus de 41-jarige Spiegel.

Bij de overstromingsramp van midden juli 2021 in de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen zijn meer dan 180 mensen om het leven gekomen, waarvan 134 in het Ahrdal. In Rijnland-Palts raakten ongeveer 750 mensen gewond en werden grote delen van de infrastructuur en duizenden huizen verwoest. Veel mensen wonen nog steeds in noodwoningen of alternatieve huisvesting.

Eerder was bekend geworden dat Spiegel tien dagen na de overstroming voor een vier weken durende vakantie met haar gezin naar Frankrijk was vertrokken, slechts eenmaal onderbroken voor een plaatselijk bezoek aan het Ahrdal. 'Ik heb vandaag onder politieke druk besloten het ambt van bondsminister van Gezinsaangelegenheden ter beschikking te stellen. Ik doe dit om schade aan het ambt, dat voor grote politieke uitdagingen staat, te voorkomen', aldus de 41-jarige Spiegel. Bij de overstromingsramp van midden juli 2021 in de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen zijn meer dan 180 mensen om het leven gekomen, waarvan 134 in het Ahrdal. In Rijnland-Palts raakten ongeveer 750 mensen gewond en werden grote delen van de infrastructuur en duizenden huizen verwoest. Veel mensen wonen nog steeds in noodwoningen of alternatieve huisvesting.