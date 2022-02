De Duitse mediaregulator heeft woensdag de uitzending van Russia Today (RT) in Duitsland volledig verboden. Het Russische staatsmedium is sinds 16 december actief in Duitsland. Eerder werd de satellietuitzending van RT ook al verboden.

'De uitzending van RT in Duitsland is verboden omdat de televisiezender de nodige vergunning noch heeft gevraagd, noch gekregen', aldus het persbericht van de ZAK, de Duitse federale commissie die toeziet op de media.

YouTube weerde de zender, die als een propagandakanaal van het Kremlin wordt beschouwd, al op dag één na de lancering. Kort hierna volgde de ban op RT via satellietuitzending. 'Illegaal', zo reageerde RT. De zender met hoofdzetel in Moskou heeft een Servische licentie voor satellietverspreiding en zou daarom ook in Duitsland mogen uitzenden, zo zegt RT zelf.

Maar de Russische televisiezender richt zich op 'een Duits publiek' en wordt in Berlijn geproduceerd. Daarvoor volstaat de Servische vergunning niet, aldus de ZAK. De uitzendingen van RT zijn voortaan niet meer toegestaan via livestream op het internet, op de mobiele app en op televisie (zowel via kabel als via satelliet).

'Duitsland heeft vanaf het begin alles gedaan wat het kon om RT in een slecht daglicht te plaatsen.' Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in december. De spanningen tussen Moskou en het Westen lopen de laatste dagen steeds hoger op over de situatie aan de grens met Oekraïne.

Als hoofd van RT heeft Margarita Simonian woensdag aangekondigd in het Duits te blijven uitzenden, ondanks het verbod.

