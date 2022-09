Ondanks dat er geen aardgas uit Rusland meer wordt geleverd, zijn de Duitse gasvoorraden voor meer dan 90 procent gevuld. Dat blijkt uit data die maandagavond zijn vrijgegeven.



De gasopslagfaciliteiten zijn voor 90,07 procent gevuld. De wet schrijft voor dat de Duitse gasvoorraden tegen 1 november voor 95 procent moeten zijn gevuld. Daarmee kan het gasverbruik van Duitsland in januari en februari worden gedekt. De gasvoorraden dienen als buffer op de gasmarkt. Normaal zijn ze bij de start van het stookseizoen in de herfst goed gevuld, om tegen het voorjaar leger te raken. Op koude winterdagen wordt 60 procent van het Duitse gasvebruik gedekt door de voorraden.

De Duitse regering wil zo goed mogelijk de winter aanvatten, door de gasvoorraden zo vol mogelijk te krijgen. De Duitsers krijgen nu vooral gas via pijpleidingen uit Noorwegen, Nederland en België. Zeebrugge is een belangrijke hub voor de transit van aardgas in Europa. Tegen eind dit jaar moet ook aardgas aangevoerd worden vanuit de eerste nieuwe drijvende terminals voor de kust in het noorden van Duitsland.