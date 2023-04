Duitse buitenlandminister Baerbock in China voor gesprekken over delicate kwesties

Annalena Baerbock (Hannover, 1980) studeerde politicologie en rechten in Hamburg en vol¬kenrecht in Londen. Sloot zich aan bij Bündnis90/Die Grünen en werd in 2013 lid van de Bondsdag. Sinds 2018 is ze (duo)partijleider. Haalde in 2021 als lijst¬trekker de beste uitslag van haar partij ooit.

