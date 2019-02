Urbain Vandormael Expert autosector analyse

Duitse automerken luiden alarmbel en dreigen koppositie te verliezen

Duitsland is wereldkampioen op het vlak van export van goederen en diensten. Dat is met name Donald Trump een doorn in het oog, wiens voorvaderen in 1885 vanuit Beieren emigreerden naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse president dreigt er immers mee om nog voor de zomer een invoertaks van 25 procent te heffen op nieuwe auto's uit de Europese Unie. Voert hij zijn dreigement uit, zal dat dramatische gevolgen hebben voor de Europese autonijverheid in het algemeen en de Duitse merken in het bijzonder.