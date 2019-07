Een Amerikaanse rechter heeft de Mexicaanse drugsbaron Joaquin Guzman, beter bekend als 'El Chapo', veroordeeld tot een levenslange celstraf plus een extra 30 jaar.

De aanklagers hadden die straf gevorderd voor Guzman. De advocaten van El Chapo maakten al duidelijk in beroep te zullen gaan.

Sinaloakartel

De 62-jarige Mexicaan werd veroordeeld voor het importeren van honderdduizenden kilo's drugs van Mexico naar de Verenigde Staten. Daarnaast zat hij achter de dood van tientallen mensen.

De vroegere baas van het Sinaloa-kartel zit momenteel vast in een zwaar beveiligde gevangenis in de wijk Manhattan in New York.

Geen overbodige luxe, want in Mexico is Guzman twee keer uit een gevangenis kunnen ontsnappen. In 2001 maakte hij daarbij dankbaar gebruik van een wasmand en in 2016 zette hij het op een lopen via een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven. Hij werd later weer opgepakt en in 2017 uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Geen doodstraf

De volgens de Amerikaanse federale wet toegestane doodstraf werd uitgesloten in het proces, na een overeenkomst tussen de VS en buurland Mexico, dat Guzman had uitgeleverd na zijn arrestatie.