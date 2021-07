Eind juni is in Venezuela een aanslag op president Nicolas Maduro verijdeld. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez dinsdag gezegd.

Volgens Rodriguez werden op 22 juni drones ingezet tegen Maduro tijdens de inhuldigingsceremonie van een monument ter ere van de 200ste verjaardag van de Slag van Carabobo. 'Vier drones werden door onze inlichtingendiensten uitgeschakeld', verklaarde de parlementsvoorzitter tijdens een persconferentie. 'Binnenkort zullen we weten waar ze gekocht zijn, wie ze gevraagd heeft en wat het plan was om de president en de hoogwaardigheidsbekleeders te vermoorden.'

Venezuela verkeert al jarenlang in een politieke crisis. Nadat Maduro in 2018 een tweede termijn won bij door tegenstanders fel bekritiseerde verkiezingen, riep oppositieleider Juan Guaido zichzelf uit tot interim-president. Guaido wordt onder meer door de Verenigde Staten en de Europese Unie als staatshoofd erkend.

Maduro gaf al meerdere keren aan dat er plannen voor moordaanslagen of machtsgrepen waren tegen zijn regering, maar bracht daarvoor amper bewijzen aan. In 2018 ontsnapte Maduro alleszins aan een daadwerkelijke aanslag. Terwijl hij een toespraak gaf voor leden van de nationale garde in Caracas ontploften er drones. Zelf bleef de omstreden president toen ongedeerd, zeven leden van de nationale garde raakten gewond.

