In het oosten van Saoedi-Arabië zijn drone-aanvallen uitgevoerd op de haven van Ras Tanoura, waarbij olie-installaties van energieconcern Aramco werden getroffen. In een residentiële wijk in Dhahraan, waar duizenden werknemers van Aramco en hun families wonen, vielen dan weer resten van een raket naar beneden.

Dat bevestigt het Saoedische ministerie van Energie. Er zouden geen gewonden of noemenswaardige schade zijn, zegt Riyad.`

De aanval wordt opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen. Volgens hen werden er 14 drones en een ballistische raket afgevuurd op olie- en militaire installaties in Saoedi-Arabië. Dat land noemt de aanval op Ras Tanoura 'een terroristische daad, gericht op de stabiliteit van de energiebevoorrading in de wereld.'

Eerder op de dag had de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de Houthi-rebellen in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De luchtaanvallen kwamen er na een toename van het aantal aanvallen met drones door Houthi-rebellen tegen Saoedi-Arabië. De rebellen krijgen militaire steun van Iran en vielen eerder ook al olie-installaties in Saoedi-Arabië aan.

De haven van Ras Tanoura is de grootste olie-overslagplaats ter wereld. De drone-aanval gebeurde volgens het ministerie van Energie zondagochtend, waarbij de drone van over zee kwam. De raket zou zondagavond door de Saoedi's zelf uit de lucht zijn geschoten. Het Amerikaanse consulaat in Dhahraan roept zijn landgenoten intussen op om waakzaam te zijn voor mogelijke nieuwe aanvallen.

