De Amerikaanse douane heeft aan de grens met Mexico woensdag een driejarig jongetje aangetroffen. Het kind was helemaal alleen. Volgens de douanebeambten werd de jongen 'achtergelaten door smokkelaars'.

Het kind kan zich gezien zijn leeftijd nog niet goed uitdrukken, maar op zijn schoenen stonden zijn naam en telefoonnummer geschreven, verklaarden de grenswachters in een communiqué.

De jongen werd in de vroege ochtend gevonden nadat patrouillerende agenten ter hoogte van Brownsville, in het zuiden van Texas, aan de grens enkele mensen te voet hadden opgemerkt. 'Toen ze de groep wilden onderscheppen, vluchtten de illegalen verspreid weg' in een maisveld. Bij het doorzoeken van het gebladerte troffen de agenten de peuter huilend aan.

Het kind werd door artsen onderzocht en in goede gezondheid bevonden. De grenswachters hebben zich de hele dag over hem ontfermd. De jongen zal nu worden toevertrouwd aan medewerkers van het ministerie van Gezondheid, dat niet-begeleide migrantenkinderen opvangt. Tot hiertoe draaiden alle pogingen om de ouders van het jongetje te contacteren op niets uit.

De Verenigde Staten zagen zich de afgelopen maanden geconfronteerd met een groeiend aantal immigranten uit Zuid-Amerika. Die reizen steeds vaker in groep en in familie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft van de strijd tegen illegale immigratie een speerpunt van zijn beleid gemaakt.