In de Amerikaanse staat Georgia zijn de drie verdachten van de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery nu officieel aangeklaagd voor moord. Dat heeft de openbaar aanklager woensdag meegedeeld op een persconferentie.

Arbery werd op 23 februari doodgeschoten toen hij in de stad Brunswick door een woonwijk aan het joggen was. In het onderzoek gebeurde twee maanden lang niets, tot er een video van de moord op de sociale media verscheen. Op de beelden is te zien hoe Arbery een witte pick-up passeert waarop een man staat. Een tweede houdt de jogger vervolgens tegen en vervolgens klinken drie schoten.

De daders waren oud-agent Gregrory McMichael (64) en zijn zoon Travis (34). Zij werden op 7 mei aangehouden. De man die de beelden maakte is twee weken later opgepakt. Een grand jury heeft het drietal nu officieel in beschuldiging gesteld, voor moord, geweldpleging en onder meer 'poging tot illegale arrestatie'.

Ahmaud Arbery is net als George Floyd één van de symbolen van de black lives matter-beweging die in de Verenigde Staten strijd tegen het (politie-)geweld op zwarte Amerikanen. George Floyd stikte nadate een witte agent in Minneapolis minutenlang met een knie in zijn nek zat.

