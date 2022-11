Drie van de vier verdachten in MH17-zaak veroordeeld voor moord

De Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko hebben levenslang gekregen voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014, boven Oost-Oekraïne. De Rus Oleg Poelatov is vrijgesproken. Tegen de uitspraak kan binnen de 14 dagen hoger beroep worden ingesteld, heeft rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis donderdag gezegd.

De vier mannen waren niet aanwezig in de rechtbank, enkel Poelatov had zich laten vertegenwoordigen door advocaten.

Rebellenleider Girkin, zijn rechterhand Doebinski en garnizoenscommandant Chartsjenko werden eerder door de rechtbank schuldig bevonden aan moord op de 298 mensen aan boord van het vliegtuig van vlucht MH17. Dat toestel is op 17 juli 2014 neergehaald met een Buk-raket, die was afgevuurd vanop een landbouwveld bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne. Daarover bestaat geen twijfel, had de rechtbank eerder gezegd.

De drie zijn ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 16 miljoen euro aan de nabestaanden.

Oleg Poelatov is vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de Buk-raket.

Steenhuis merkte na het voorlezen van de uitspraak, wat begon rond 13.40 uur en via livestream gevolgd kon worden, nog op dat vrijdag een Russische en Engelse vertaling van de uitspraak online zal komen.

‘Een belangrijke beslissing van de rechtbank van Den Haag’, reageerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski op Twitter. Hij oordeelt dat het gevoel van straffeloosheid leidt tot meer misdaden en dat het daarom cruciaal is dat ‘meesterbreinen’ ook verantwoording moeten afleggen. ‘We moeten deze illusie verdrijven’, aldus Zelenski. ‘Bestraffing voor alle wreedheden van de Russische Federatie toen en nu is onvermijdelijk.’