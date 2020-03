De Saoedische autoriteiten hebben drie leden van de koninklijke familie gearresteerd. Dat meldden Amerikaanse media vrijdag. De arrestaties wijzen erop dat kroonprins Mohammed bin Salman zijn greep op macht wil versterken.

Prins Ahmed ben Abdelaziz al-Saoud, broer van koning Salman, evenals de neef van de vorst, prins Mohammed ben Nayef, werden thuis gearresteerd nadat ze werden beschuldigd van verraad, meldt de Wall Street Journal onder vermelding van anonieme bronnen.

De New York Times rapporteerde ook over de arrestaties en voegde eraan toe dat de jongere broer van Prins Nayef ook werd gearresteerd. De Saoedische autoriteiten hebben niet op de informatie gereageerd.

Het gaat om de meest recente maatregelen van de kroonprins, die probeert zijn greep op de macht te versterken door religieuze en militante leiders, evenals prinsen en belangrijke zakenmensen achter slot en grendel te steken.

Kroonprins Mohammed bin Salman is de zoon van koning Salman, die hevige internationale kritiek kreeg na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel in oktober 2018.

Prins Ahmed keerde na die feiten vanuit Londen terug naar het koninkrijk, een beslissing die door sommigen werd geïnterpreteerd als een manier om zijn steun aan de monarchie te tonen.

Toen Prins Mohammed bin Salman in juni 2017 werd benoemd tot kroonprins, was Prins Nayef minister van Binnenlandse Zaken.

