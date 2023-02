Drie personen levend teruggevonden dertien dagen na aardbeving

De hulpdiensten hebben zaterdag drie personen levend vanonder het puin gehaald van een ingestort gebouw in de zuidelijke provincie Hatay, 296 uur nadat ze bedolven waren geraakt.

Een aardbeving met een magnitude van 7,8 trof dertien dagen geleden, op 6 februari, Turkije en Syrië. Daarbij vielen er meer dan 40.000 doden.

Een van de drie overleed enkele minuten na de redding. De twee anderen, onder wie een kind, werden naar het ziekenhuis gebracht, zegt de Turkse privézender NTV. Leeftijd en identiteit van de overlevenden is onbekend.

Turkse en Kirgizische reddingsdiensten haalden de drie vanonder het puin, berichten Turkse media. Een andere overlevende, een man van 45 jaar, werd vrijdagavond vanonder het puin gehaald, 278 uur na de aardbeving, in de buurt van de Syrische grens.

In een laatste officiële balans van de aardbeving die Turkije trof is sprake van 39.372 dodelijke slachtoffers. De overlevingskansen lijken inmiddels minder groot in de buurt van het epicentrum, meer noordelijk, in de bergachtige regio’s als Kahramanmara. In de regio’s Elbistan en Adiyaman ligt er sneeuw en daalt de temperatuur zelfs tot -15 graden ’s nachts.