De centrumrechtse partij Fine Gael van premier Leo Varadkar kwam volgens de peiling uit op 22,4 procent. De links-nationalistische partij Sinn Féin volgt met 22,3 procent, het centrumrechtse Fianna Fáil op 22,2 procent.

Statistisch zijn die verschillen zo klein, dat nog niet kan worden bepaald welke partij de grootste is. De stemmen worden zondag geteld. Volgens The Irish Times kan het land uitkijken naar een ingewikkelde coalitievorming.

Het centrumrechtse Fine Gael van Varadkar heeft sinds 2016 de touwtjes in handen in Ierland, zij het zonder parlementaire meerderheid. Varadkar krijgt de steun van Fianna Fail. Met de vervroegde verkiezingen hoopte hij zijn positie te versterken nu er moeilijke post-brexitonderhandelingen met de Britten aan komen. Net voor de start van de verkiezingen voorspelden peilingen echter een onverwachte, maar solide overwinning voor Sinn Fein. Die partij wil de hereniging van Ierland met het Britse Noord-Ierland en gold vroeger als de politieke arm van de ondergrondse organisatie IRA. Met een focus op sociale thema's en met zijn links georiënteerde recepten lijkt Sinn Fein een gat in de markt te vullen.

Statistisch zijn die verschillen zo klein, dat nog niet kan worden bepaald welke partij de grootste is. De stemmen worden zondag geteld. Volgens The Irish Times kan het land uitkijken naar een ingewikkelde coalitievorming. Het centrumrechtse Fine Gael van Varadkar heeft sinds 2016 de touwtjes in handen in Ierland, zij het zonder parlementaire meerderheid. Varadkar krijgt de steun van Fianna Fail. Met de vervroegde verkiezingen hoopte hij zijn positie te versterken nu er moeilijke post-brexitonderhandelingen met de Britten aan komen. Net voor de start van de verkiezingen voorspelden peilingen echter een onverwachte, maar solide overwinning voor Sinn Fein. Die partij wil de hereniging van Ierland met het Britse Noord-Ierland en gold vroeger als de politieke arm van de ondergrondse organisatie IRA. Met een focus op sociale thema's en met zijn links georiënteerde recepten lijkt Sinn Fein een gat in de markt te vullen.