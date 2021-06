Een Spaanse en twee Ethiopische Artsen zonder Grenzen-medewerkers zijn omgebracht in de opstandige Ethiopische regio Tigray.

De ngo verloor donderdagmiddag het contact met hen, en vrijdagochtend werd hun voertuig leeg teruggevonden, met hun lichamen enkele meters verder.

De Spaanse Maria Hernandez was noodcoördinator, Yohannes Halefom Reda was assistent-coördinator en Tedros Gebremariam Gebremichael was hun chauffeur.

'Ze waren in Tigray om te helpen, en het is onbegrijpelijk dat ze dit werk met hun leven hebben betaald', aldus een mededeling van AzG.

De organisatie zegt niet te zullen rusten tot ze begrijpt wat er gebeurd is. 'Geen woorden kunnen onze droefheid, schok en verontwaardiging over deze gruwelijke aanval uitdrukken, noch het verlies en het lijden van hun families en dierbaren verzachten', meldt Artsen zonder Grenzen in een kort statement. 'We staan met hen in contact en betuigen hen ons diepste medeleven. We vragen om respect voor hun pijn en voor hun behoefte aan rust in deze bijzonder moeilijke tijd.'

Geweld opgeflakkerd

Ongeveer gelijktijdig met de verkiezingen in Ethiopië van vorige maandag is het geweld in Tigray weer opgeflakkerd. Vanwege de onveiligheid zijn die verkiezingen in Tigray niet doorgegaan. In het najaar van 2020 gaf premier en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Abiy Ahmed het regeringsleger de opdracht om de separatisten van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) van de macht te verdrijven in de opstandige Tigray-regio. De Tigray hadden jarenlang de plak gezwaaid in de Ethiopische politiek, maar die machthebbers hadden zich teruggetrokken in hun eigen regio nadat Abiy in 2018 aan de macht was gekomen. Abiy had een kort maar krachtig offensief beloofd, maar intussen duurt het conflict al meer dan een half jaar en is het uitgemond in een humanitaire catastrofe.

De ngo verloor donderdagmiddag het contact met hen, en vrijdagochtend werd hun voertuig leeg teruggevonden, met hun lichamen enkele meters verder.De Spaanse Maria Hernandez was noodcoördinator, Yohannes Halefom Reda was assistent-coördinator en Tedros Gebremariam Gebremichael was hun chauffeur. 'Ze waren in Tigray om te helpen, en het is onbegrijpelijk dat ze dit werk met hun leven hebben betaald', aldus een mededeling van AzG.De organisatie zegt niet te zullen rusten tot ze begrijpt wat er gebeurd is. 'Geen woorden kunnen onze droefheid, schok en verontwaardiging over deze gruwelijke aanval uitdrukken, noch het verlies en het lijden van hun families en dierbaren verzachten', meldt Artsen zonder Grenzen in een kort statement. 'We staan met hen in contact en betuigen hen ons diepste medeleven. We vragen om respect voor hun pijn en voor hun behoefte aan rust in deze bijzonder moeilijke tijd.' Ongeveer gelijktijdig met de verkiezingen in Ethiopië van vorige maandag is het geweld in Tigray weer opgeflakkerd. Vanwege de onveiligheid zijn die verkiezingen in Tigray niet doorgegaan. In het najaar van 2020 gaf premier en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Abiy Ahmed het regeringsleger de opdracht om de separatisten van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) van de macht te verdrijven in de opstandige Tigray-regio. De Tigray hadden jarenlang de plak gezwaaid in de Ethiopische politiek, maar die machthebbers hadden zich teruggetrokken in hun eigen regio nadat Abiy in 2018 aan de macht was gekomen. Abiy had een kort maar krachtig offensief beloofd, maar intussen duurt het conflict al meer dan een half jaar en is het uitgemond in een humanitaire catastrofe.