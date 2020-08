Drie mannen gewond bij racistische aanval in oosten van Duitsland

In Erfurt, in het oosten van Duitsland, zijn zaterdag drie mannen uit Guinee gewond geraakt bij racistisch geïnspireerd geweld. Een van de drie Guineeërs is er ernstig aan toe, zo heeft de politie meegedeeld.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Het Duits gerecht vermoedt dat een extreemrechtse groep achter een aanval tegen drie Guineeërs zit (archiefbeeld) © Reuters

Het incident vond zaterdagochtend plaats in een woonwijk in het zuidoosten van de stad. De politie, die spreekt van een 'xenofobe aanval', heeft twaalf verdachten opgepakt. Het geweld deed zich voor in de buurt van een gekende ontmoetingsplaats voor extreemrechtse groepen. De drie slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of er wapens gebruikt werden bij de aanval. Het incident wordt nog onderzocht. Lees ook: Antivaxxers en extreemrechts vormen front in Duitsland Het incident vond zaterdagochtend plaats in een woonwijk in het zuidoosten van de stad. De politie, die spreekt van een 'xenofobe aanval', heeft twaalf verdachten opgepakt. Het geweld deed zich voor in de buurt van een gekende ontmoetingsplaats voor extreemrechtse groepen. De drie slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of er wapens gebruikt werden bij de aanval. Het incident wordt nog onderzocht.