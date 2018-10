Drie leden van Amerikaanse racistische beweging opgepakt voor geweld in Charlottesville

Robert Rundo, medeoprichter en leider van het antisemitische en racistische Rise Above, werd zondag al opgepakt op de luchthaven van Los Angeles. Twee van zijn aanhangers werden woensdagochtend gevat. Het drietal wordt ervan beschuldigd op verschillende politieke betogingen in 2017, in Californië en Charlottesville, geweld gepleegd te hebben.

'Op elk van de betogingen hebben ze tegenbetogers aangevallen', is te lezen in documenten over hun aanhouding. Een vierde lid van Rise Above wordt van dezelfde feiten beschuldigd, maar hij wordt nog altijd gezocht door de politie. De vier riskeren tot tien jaar cel. Volgens de Los Angeles Times werd Rundo eerder al veroordeeld, omdat hij een lid van een rivaliserende bende had neergestoken. Tijdens een huiszoeking werd in zijn huis een groot portret van Adolf Hitler ontdekt.

De betoging in Charlottesville, onder de noemer Unite the Right, was bedoeld tegen de plannen van de stad om een standbeeld van de zuidelijke generaal Robert E. Lee af te breken. Na afloop van de betoging kwam het tot rellen, aangestookt door de extreemrechtse betogers. Toen een van hen met een auto inreed op de tegenbetogers, ontaardde de betoging helemaal. Een 32-jarige vrouw kwam om toen de auto op de menigte inreed, en er vielen 19 gewonden.