In Nederland verlaten drie Kamerleden de fractie van de rechtspopulistische Nederlandse partij Forum voor Democratie (FVD) en gaan als zelfstandige fractie verder. Het gaat om Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim.

'In de afgelopen tijd is er binnen de fractie van FVD een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt', schrijft Van Haga. Het trio heeft 'in goede harmonie met de FVD-fractie' besloten als zelfstandige fractie door te gaan.

Meningsverschillen

Dat er meningsverschillen binnen de fractie waren, werd afgelopen tijd duidelijk. Zo nam Van Haga afstand van een poster van FVD die een vergelijking trok tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. En woensdag bood hij nog zijn excuses aan voor het gedrag van partijleider Thierry Baudet, die in een debat over corona een parlementslid op de schouder klopte.

FVD zegt in een reactie het vertrek van de drie Kamerleden te betreuren. 'Juist in deze tijd waarin Forum voor Democratie de enige echte oppositiepartij in de Tweede Kamer is en de enige brede stem tegen het huidige verwoestende kabinetsbeleid, zou gezamenlijk optrekken onder één naam, wat ons betreft, altijd een betere keuze zijn geweest.' De partij wil naar eigen zeggen 'constructief' blijven samenwerken met het vertrokken drietal.

'In de afgelopen tijd is er binnen de fractie van FVD een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt', schrijft Van Haga. Het trio heeft 'in goede harmonie met de FVD-fractie' besloten als zelfstandige fractie door te gaan.Dat er meningsverschillen binnen de fractie waren, werd afgelopen tijd duidelijk. Zo nam Van Haga afstand van een poster van FVD die een vergelijking trok tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. En woensdag bood hij nog zijn excuses aan voor het gedrag van partijleider Thierry Baudet, die in een debat over corona een parlementslid op de schouder klopte.FVD zegt in een reactie het vertrek van de drie Kamerleden te betreuren. 'Juist in deze tijd waarin Forum voor Democratie de enige echte oppositiepartij in de Tweede Kamer is en de enige brede stem tegen het huidige verwoestende kabinetsbeleid, zou gezamenlijk optrekken onder één naam, wat ons betreft, altijd een betere keuze zijn geweest.' De partij wil naar eigen zeggen 'constructief' blijven samenwerken met het vertrokken drietal.