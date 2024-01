Drie jaar na bestorming Capitool verzekert Trump dat hij “voor de derde keer” zal winnen

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft zaterdag in een toespraak in de Amerikaanse staat Iowa hard uitgehaald naar president Joe Biden. “De slechtste president” in de geschiedenis, zei Trump, die het amper had over de bestorming van het Amerikaanse parlement, dag op dag drie jaar geleden.

Op de derde verjaardag van de ongeziene bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van Trump had de vroegere president het in zijn bijna twee uur durende toespraak in Newton nabij Des Moines amper over die beruchte dag. “Niemand dacht dat J6 (6 januari, nvdr) zelfs mogelijk was”, klonk het enigszins raadselachtig. Trump, tegen wie een afzettingsprocedure werd opgestart omdat hij zijn aanhangers zou aangespoord hebben om het gebouw te bestormen en de bekrachtiging van de verkiezingsresultaten te dwarsbomen, claimt wel nog steeds dat de verkiezingsoverwinning van de Biden in 2020 “gestolen” was.

De man die in 2016 de verkiezingen won van Hillary Clinton verzekerde zijn toehoorders in Iowa dat hij in november “voor de derde keer” de presidentsverkiezingen zal winnen. De 77-jarige Trump vertoeft niet toevallig in Iowa. In de kleine staat in de Midwest vindt op 15 januari de eerste stembusgang van de Republikeinse voorverkiezingen plaats. Ondanks zijn juridische perikelen en de dreiging van een celstraf voor zijn pogingen om de resultaten van de verkiezingen van 2020 om te buigen, voorspellen de peilingen dat Trump 60 procent van de Republikeinse stemmen zal binnenhalen. Trump blijft dus de uitgesproken favoriet om het namens de Republikeinen op te nemen tegen de Democraat Biden.

De 81-jarige president had vrijdag zijn verkiezingscampagne op gang getrokken met een keiharde uitval naar Trump, die hij ervan betichtte de retoriek van nazi-Duitsland te gebruiken en een bedreiging te vormen voor de democratie. Een dag later spotte Trump met die verklaringen. “Ik ben een dictator”, riep hij uit. Trump noemde Biden “de slechtste president” in de geschiedenis. Volgens de miljardair is het land onder de huidige president “in verval” geraakt. De Verenigde Staten riskeren zelfs “een Derde Wereldoorlog” en een depressie zoals het land die meemaakte in de jaren dertig van de vorige eeuw. “Dit is onze laatste kans om Amerika te redden”, riep hij zijn aanhangers toe.