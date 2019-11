In het centrum van de Nederlandse stad Den Haag zijn bij een steekpartij drie gewonden gevallen. Dat meldt de Haagse politie op Twitter.

Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Veel hulpdiensten en politieagenten zijn ter plaatse. In de Haagse binnenstad is het erg druk, onder meer vanwege de koopavond rond Black Friday. De politie is op zoek naar een verdachte, een man van tussen de 45 en 50.

De steekpartij gebeurde in de Grote Marktstraat, een van de belangrijkste winkelstraten in de stad. Het steekincident vond plaats bij een filiaal van Hudson's Bay, aldus een politiewoordvoerster.

De politie vraagt getuigen of mensen die camerabeelden of ander beeldmateriaal hebben, dat te melden.