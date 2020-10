Het noorden van Italië meet zondagochtend de schade op na de doortocht van de storm Alex. Er vielen zeker drie doden en er zijn nog twee mensen vermist.

De hevige regen die vrijdagnamiddag begon, leidde tot overstromingen, aardverschuivingen en schade aan wegen, bruggen en huizen. Verschillende dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. Het zwaarst getroffen zijn de valleien rond de rivieren Toce, Tanaro, Biellese en Sesia. In de gemeente Limone Piemonte, in de provincie Cuneo, is de schade enorm. De burgemeester spreekt er van 'een rampzalige situatie'.

Zwaarste storm sinds '94

Er worden zondagochtend nog twee mensen vermist, een persoon uit Piemonte en een man uit Lombardije. Zaterdag werden 22 mensen vermist, onder wie 18 mensen met de Italiaanse nationaliteit en een Duitse familie van twee grootouders en hun twee kleinkinderen. De Franse hulpdiensten vonden zaterdagnamiddag 21 vermisten terug nabij de Tendapas, op de grens van Italië en Frankrijk in de Alpen, onder hen ook de grootouders en hun kleinkinderen.

Volgens het hoofd van de regio Piemonte ging het om de zwaarste storm sinds die van 1994. Toen vielen er in het gebied van de Po en Tarano zeventig doden.

