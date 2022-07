Drie doden en tientallen gewonden na zware aardbeving in Filipijnen

Bij een zware aardbeving in het noorden van de Filipijnen zijn woensdagochtend zeker drie mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond.

Een eerste dodelijke slachtoffer is een bouwvakker die stierf toen het drie verdiepingen tellende gebouw waaraan hij werkte instortte. Dat gebeurde in de stad La Trinidad in de provincie Benguet, 211 kilometer ten noorden van Manilla en ongeveer 150 kilometer ten zuidwesten van het epicentrum van de aardbeving. Dat bevond zich in de provincie Abra, in het noorden van het eiland Luzon en zowat 335 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manilla. In Bangued, de hoofdstad van Abra, werd een 23-jarige vrouw verpletterd door een vallende muur. Ten minste 62 mensen raakten gewond in de provincie. Een andere persoon kwam om het leven toen hij van een bouwplaats in de provincie Kalinga viel. Daar vielen volgens de politie nog acht gewonden.

Veel huizen en gebouwen zijn beschadigd. Op sommige plaatsen is uit voorzorg de stroom uitgeschakeld. Een ziekenhuis in Abra is geëvacueerd nadat het gebouw gedeeltelijk was ingestort, maar er zijn geen slachtoffers gemeld, aldus functionarissen.

Volgens de eerste gegevens van het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie (Phivolcs) had de beving een kracht van 7,3. Het Amerikaanse observatorium USGS heeft het over een magnitude van 7,1. Er worden sterke naschokken verwacht. President Ferdinand Marcos jr. zal de getroffen regio bezoeken zodra het er veilig is, zei zijn woordvoerster.