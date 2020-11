De terrorist die bij de aanslag in Wenen gedood werd door de politie, was een aanhanger van IS. Dat bevestigde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer, dinsdagochtend op een persconferentie in Wenen. Het gaat dus om islamistisch geïnspireerde terreur, klonk het. Bij de aanslagen kwamen drie burgers om het leven.

Maandagavond rond 20 uur werd er op verschillende plaatsen geschoten in de Oostenrijkse hoofdstad. Kanselier Sebastian Kurz sprak van een 'weerzinwekkende terreuraanslag'. Er is sprake van minstens zes plaatsen waar het vuur werd gelost.

Er zou daarbij ook geschoten zijn in de buurt van een synagoge, maar de politie bevestigde dat nog niet. Volgens de Oostenrijkse regering vielen drie doden - twee mannen en een vrouw - en vijftien gewonden, van wie sommigen er erg aan toe zijn. Bij de gewonden is ook één politieman.

Eén verdachte werd opgepakt door de politie na meerdere schotenwisselingen in de binnenstad. Ook is een 'zwaarbewapende terrorist' gedood.

Multiple casualties have been reported in Vienna in a shootout. Austria's interior minister called it an apparent terror attack. pic.twitter.com/zDtn4a9AhT — DW News (@dwnews) November 2, 2020

'Weerzinwekkende terreuraanslag'

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) sprak over een 'weerzinwekkende terreuraanslag'. 'Onze politie is vastberaden op te treden tegen de daders van deze walgelijke terroristische aanslag', schreef hij op Twitter.

Hij meldde nog dat het Oostenrijkse leger de beveiliging van Wenen gaat overnemen, zodat de politie zich kan concentreren op het bestrijden van terrorisme.

'We maken momenteel moeilijke tijden door. Ik zou alle hulpdiensten graag bedanken, vooral zij die vandaag voor onze veiligheid hun leven op het spel zetten. Het hele land is in gedachten bij de slachtoffers'.

Kurz sprak ook zijn dank uit aan de vele Europese collega's die al hun medeleven hebben betuigd. Onder meer de Belgische premier Alexander De Croo stuurde een bericht van medeleven uit. Europees voorzitter Charles Michel veroordeelde het terreurgeweld.

De Oostenrijkse hoofdstad was maandagavond een belegerde stad, met helikopters en politiewagens die door de straten scheurden. In District 1, de historische binnenstad, werden voetgangers en fietsers aangemaand om te vertrekken. Ook wagens werd de toegang ontzegd.

'We hebben met een terreuraanslag te maken, met een heftigheid die we al lang in Oostenrijk niet meer hebben gezien', aldus de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer op een persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag.

Jihadist

Verschillende Oostenrijkse media verwijzen naar een bericht van SITE, een Amerikaanse website die extremistische websites observeert. Die citeert een jihadist, die zou stellen dat de aanslag in Wenen 'een deel van de rekening voor de Oostenrijkse deelname aan de door de VS geleide coalitie' zou zijn. Oostenrijk neemt deel aan de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar levert volgens de Oostenrijkse omroep ORF geen militaire bijdrage.

Grenscontrole

De Belgische ambassade in Wenen heeft bezoekers aan de Oostenrijkse hoofdstad maandagavond opgeroepen om voorzichtig te zijn. 'Wees voorzichtig en luister naar de instructies van de lokale overheden', klinkt het op Twitter.

De ambassade verwijst naar een oproep van de politie, waarin gevraagd wordt om binnen te blijven, publieke plaatsen en het openbaar vervoer te vermijden.

Tsjechië, een buurland van Oostenrijk, kondigde maandagavond aan dat het controles gaat houden aan de grens. 'De politie gaat voertuigen en passagiers controleren aan de grensposten, een preventieve maatregel na de terreuraanval in Wenen', klinkt het op Twitter. Omdat de eerste schoten in de buurt van een synagoge vielen, zullen ook joodse sites in Tsjechië worden bewaakt.

De Croo 'geshockeerd en bedroefd' Premier Alexander De Croo heeft maandagavond op Twitter zijn medeleven betuigd naar aanleiding van het terreurgeweld in Wenen. De tweet was opgesteld in het Duits en gericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. 'Geshockeerd en bedroefd over de verschrikkelijke terreuraanslag van deze avond in Wenen. Mijn diepste condoleances aan de slachtoffers en hun families. Ik betuig mijn solidariteit met de bevolking in Wenen en Oostenrijk. We zullen nooit toegeven aan terreur', aldus De Croo.

