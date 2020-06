De steekpartij die zaterdagavond plaatsvond in de Britse stad Reading, heeft het leven gekost aan drie mensen. Dat heeft de lokale politie meegedeeld. Er raakten ook drie mensen ernstig gewond.

De steekpartij vond rond 19 uur (lokale tijd) plaats in het park Forbury Gardens. De politie heeft een 25-jarige man opgepakt, op verdenking van moord. Er wordt niet gezocht naar andere verdachten. Verschillende Britse media hadden zaterdagavond gemeld dat het incident als een mogelijke daad van terrorisme wordt beschouwd. Maar dat wordt in een mededeling van de politie van Thames Valley tegengesproken. Omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de motieven van de dader, worden alle opties wel open gehouden. De politie beklemtoont ook dat er geen verband is met het Black Lives Matter-protest, dat enkele uren voor de steekpartij in hetzelfde park plaatsvond.