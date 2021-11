In een afgebrand gebouw in Honiara, de hoofdstad van de Salomonseilanden, zijn drie lichamen gevonden van mensen die tijdens de rellen op de archipel in de Stille Oceaan zijn gedood. Dat zei de politie zaterdag.

De verkoolde lichamen werden vrijdag gevonden in een winkel in de Chinese wijk van Honiara. Ze lagen in twee afgebrande ruimtes. Sinds woensdag kwamen in Honiara honderden mensen op straat uit protest tegen premier Manasseh Sogavare. De manifestaties ontaardden in geweld, vernielingen en plunderingen, waarbij met name Chinatown geviseerd werd. Achtergrond van de onlusten is de toenadering tussen de Sogavare's regering en China, ten koste van de banden met Taiwan. Australië en Papoea-Nieuw-Guinea hebben agenten en militairen naar de Salomonseilanden gestuurd om er te helpen de vrede te bewaren.

