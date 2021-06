Bij een mesaanval in het centrum van Würzburg, in de Duitse deelstaat Beieren, zijn vrijdag drie doden en enkele zwaargewonden gevallen. De dader, een 24-jarige Somaliër die in Würzburg woont, is overmeesterd.

Dat bevestigt de politie van Unterfranken op Twitter.

De twintiger viel met een mes mensen aan in de binnenstad van Würzburg. De politie werd rond 17 uur op de hoogte gebracht van het incident.

Bij de aanval vielen drie doden en vijf zwaargewonden, bevestigde de Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Herrmann, die ter plaatse ging. Onder de gewonden is een jongetje, wiens vader waarschijnlijk is overleden, aldus Herrmann. Er zouden ook nog verscheidene mensen met lichte verwondingen zijn.

De politie was na het incident massaal ter plaatse, maar benadrukte rond 18.30 uur dat het gevaar was geweken. Agenten konden de dader, die alleen handelde, met gebruik van een vuurwapen overmeesteren. Hij 'werd getroffen door een politiekogel, maar is niet in levensgevaar', zei de politie.

Herrmann bevestigde intussen dat de dader in het bovenbeen werd geraakt.

Over het motief van de Somaliër is nog niets bekend. De Beierse minister zei wel dat de twintiger een psychiatrische behandeling volgde. Op dit moment wordt hij ondervraagd.

