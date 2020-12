Drie mensen zijn maandag om het leven gekomen bij een mesaanval in Tsjetsjenië. De aanval wordt beschouwd als 'terroristisch', zei de president van de Russische deelrepubliek, Ramzan Kadyrov.

Volgens Kadyrov hebben twee mannen, bewapend met messen, wapens proberen stelen van een politiepatrouille in het centrum van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Bij dat incident werd een politieagent gedood en raakte een andere agent gewond. De beide daders werden door de politie doodgeschoten . Er vielen geen burgerslachtoffers.

De gedode overvallers zouden twee broers zijn afkomstig uit het nabijgelegen Ingoesjetië. Volgens Kadyrov zou het gaan om 'terroristen'.

Stabiliserende factor

Het Kremlin ziet Kadyrov als een stabiliserende factor in Tsjetjenië dat kampt met terrorisme. Internationale mensenrechtenorganisaites veroordelen de Tsjetjeense leider wegens mensenrechtenschendingen, waaronder willekeurige arrestaties en excecuties zonder proces.

Ondanks het neerslaan door het regime van Kadyrov van vermeende terroristen, waaronder mensen die trouw zwoeren aan Islamitische Staat, krijgt de Noordelijke Kaukasus sporadisch af te rekenen met terreuraanslagen.

Eerder deze maand doodden de autoriteiten twee 'terroristen' die een explosief gooiden naar een politiecontrole. In oktober kwamen zes mensen, waaronder twee agenten, om bij een schietpartij in het kader van een 'anti-terrorisme-operatie' in Grozny.

Volgens Kadyrov hebben twee mannen, bewapend met messen, wapens proberen stelen van een politiepatrouille in het centrum van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Bij dat incident werd een politieagent gedood en raakte een andere agent gewond. De beide daders werden door de politie doodgeschoten . Er vielen geen burgerslachtoffers.De gedode overvallers zouden twee broers zijn afkomstig uit het nabijgelegen Ingoesjetië. Volgens Kadyrov zou het gaan om 'terroristen'.Het Kremlin ziet Kadyrov als een stabiliserende factor in Tsjetjenië dat kampt met terrorisme. Internationale mensenrechtenorganisaites veroordelen de Tsjetjeense leider wegens mensenrechtenschendingen, waaronder willekeurige arrestaties en excecuties zonder proces.Ondanks het neerslaan door het regime van Kadyrov van vermeende terroristen, waaronder mensen die trouw zwoeren aan Islamitische Staat, krijgt de Noordelijke Kaukasus sporadisch af te rekenen met terreuraanslagen.Eerder deze maand doodden de autoriteiten twee 'terroristen' die een explosief gooiden naar een politiecontrole. In oktober kwamen zes mensen, waaronder twee agenten, om bij een schietpartij in het kader van een 'anti-terrorisme-operatie' in Grozny.