Drie doden bij Israëlische raketaanvallen in Syrië

Bij de Israëlische raketaanvallen in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn drie mensen om het leven gekomen. Er vielen ook vier gewonden, zo meldt het Syrische staatsagentschap Sana zaterdagmorgen op basis van bronnen bij het leger.

‘De Israëlische vijand heeft een aanval uitgevoerd die drie martelaren doodde en die materiële schade veroorzaakte’, zo meldt het nieuwsagentschap. De raketten werden afgevuurd vanaf de door Israël geannexeerde Golanhoogte, klinkt het nog. Eerder had het Syrische nieuwsagentschap nog meegedeeld dat de Israëlische raketten door de luchtafweer onderschept werden. Israël voert wel vaker raketaanvallen uit op het Syrische grondgebied.

Een gelijkaardige aanval had op 14 mei nog het leven gekost aan vijf soldaten. Op 27 april kwamen negen mensen om het leven. De Israëlische aanvallen zijn telkens gericht tegen posities van het Syrische leger, Iraanse strijdkrachten en de Libanese Hezbollah. Israël geeft zo goed als nooit commentaar op de militaire acties in het buurland. Het land beklemtoont wel dat het een verdere uitbreiding van de Iraanse invloed in Syrië niet aanvaardt.