Drie Amerikaanse militairen gedood bij droneaanval in Jordanië

Drie Amerikaanse militairen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gedood bij een droneaanval op hun basis in het noordoosten van Jordanië, aan de grens met Syrië. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN en wordt bevestigd door de Amerikaanse president Joe Biden. Er is ook sprake van 25 gewonden.

Het gaat om de eerste dode VS-soldaten in het Midden-Oosten, sinds de start van de Gaza-oorlog. Volgens president Biden werd de droneaanval uitgevoerd door “een groep van radicale pro-Iran-strijders die opereren in Syrië en Irak”. Hij dreigt met represailles.

De voorbije dagen zouden er tientallen aanvallen zijn uitgevoerd op troepen van het Amerikaanse leger en hun bondgenoten in Irak en Syrië. Maar die aanvallen met drones en raketten werden door de legerleiding afgedaan als een mislukking, want er vielen geen gewonden en de infrastructuur raakte niet beschadigd.

Volgens CNN blijft het onduidelijk waarom de droneaanval van zaterdagnacht wel gelukt is en de drone niet kon onderschept worden.

De Amerikanen zijn in Jordanië aanwezig in het kader van een missie om advies en assistentie te bieden aan de regering. De vrees voor een escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten, met zelfs een regelrechte regionale oorlog, is toegenomen.

De VS zien het als deel van hun opdracht om dat te voorkomen, klonk het de voorbije dagen.

Jordanië ontkent dat droneaanval op zijn grondgebied gebeurde

Volgens de woordvoerder van de Jordaanse regering vond de droneaanval waarbij drie Amerikaanse militairen omkwamen, niet plaats op zijn grondgebied, maar op een militaire basis in Syrië. De Amerikaanse president Joe Biden beweerde dat de droneaanval plaatsvond in het noordoosten van Jordanië.

“De aanval viseerde de basis van Al-Tanf in Syrië”, aldus Muhannad Mubaidin, tevens minister van Communicatie van Jordanië. Deze basis ligt in Syrië, aan de grens met Irak en Jordanië. Biden wees voor de aanval met een beschuldigende vinger naar radicale groeperingen uit Syrië en Irak die de steun krijgen van Iran. De Amerikaanse president dreigde met represailles. “Twijfel er niet aan: we zullen alle verantwoordelijken ter verantwoording roepen, op een tijdstip en een manier die wij kiezen”, klonk het.

Volgens Amerikaanse media raakten bij de aanval ook 25 Amerikaanse soldaten gewond. Biden benadrukte nog dat de VS samen staan “in de strijd tegen het terrorisme (…) Het is een strijd die we niet zullen opgeven”.

“Vandaag zijn de harten van de Amerikanen bezwaard”, aldus de president. “Deze militairen belichaamden het beste dat onze natie te bieden heeft: standvastig in hun moed. Onverschrokken in hun plicht. Onwrikbaar in hun betrokkenheid bij ons land.”