Eind vorige eeuw werd Ruth K. Westheimer het mediafenomeen Dr. Ruth door op de Amerikaanse radio en televisie snedig over seks te praten. Opstoten van antisemitisme dwingen haar om in een nieuwe documentaire alsnog te vertellen hoe ze een wees van de Holocaust werd.

'Ik wil u iets tonen', zegt Ruth K. Westheimer terwijl we in het salon van Hotel Baur au Lac in Zürich op de koffie wachten. Haar ogen verraden voorpret, de toon is flirterig en haar vinnigheid en voorkomen maken het weinig aannemelijk dat ze al drie weken ver is in haar 91e levensjaar. Uit haar handtas diept ze een verfrommeld exemplaar op van het celebritytijdschrift People. 'Omdat Amerika op dit moment zo veel problemen heeft, wilde People iets positiefs doen. Het somt honderd redenen op om van Amerika te houden. Kijk eens wie daar op bladzijde 84 tussen staat?'

...