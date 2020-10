Dr. Anthony Fauci, de Amerikaanse topexpert in infectieziektes die een vooraanstaande rol speelt in de strijd tegen het coronavirus, is ontstemd dat verklaringen van hem zijn gebruikt in een campagneclip van president Donald Trump.

'In mijn bijna vijf decenna openbare dienst heb ik nooit publiekelijk een kandidaat ondersteund', zei Fauci zondag in een mededeling aan televisiezender CNN.

De woede van Fauci richt zich op een campagneclip die de Republikeinen hebben verspreid in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. De clip belicht de persoonlijke ervaring van Trump met het virus en de inspanningen van de Amerikaanse regering om de epidemie te bestrijden. De clip laat ook Fauci, lid van de taskforce van het Witte Huis, aan het woord. 'Ik kan me niet inbeelden dat (...) iemand meer zou kunnen doen', zegt hij.

Het lijkt alsof Fauci de president looft, maar de integrale quote uit het interview met Fox News in maart suggereert iets anders. 'Ik besteed er bijna al mijn tijd aan. Ik ben praktisch alle dagen op het Witte Huis met de taskforce. Elke dag. Ik kan me niet inbeelden dat, onder eender welke omstandigheden, iemand meer zou kunnen doen', zo luidt de integrale quote.

Fauci reageert boos op zijn verschijning in de clip. 'De commentaren die zonder mijn toestemming aan mij werden toegeschreven in de advertentie werden uit hun context gehaald uit een brede verklaring die ik maanden geleden aflegde over de inspanningen van federale volksgezondheidsfunctionarissen', klinkt het in zijn mededeling.

'Woorden van Fauci'

Trump blijft de clip verdedigen. 'Het zijn wel degelijk de woorden van dr. Fauci', zo tweette de president, die de voorbije maanden wel vaker op gespannen voet leefde met Fauci.

Even voordien had ook campagnewoordvoerder Tim Murtaugh gezegd dat hij geen graten in het spotje zag. De woorden zijn 'accuraat' en 'rechtstreeks uit de mond van Dr. Fauci', aldus Murtaugh.

