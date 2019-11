Mediagroep DPG Media moet Nederlandse freelancejournalisten meer betalen van de rechter. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt van een "historische uitspraak".

Twee freelancejournalisten trokken naar de rechter tegen de Belgische mediagroep, die ook in Nederland actief is, omdat ze vonden dat ze te weinig betaald werden voor hun opdrachten. De rechter oordeelde dat de tarieven daadwerkelijk 'niet billijk' waren en verhoogde de tarieven met 50 procent tot respectievelijk 0,21 cent per woord en 65 euro per foto, meldt de NVJ. DPG Media moet de freelancers extra betalen voor werk dat ze vorig jaar deden.

'Dit is een historische uitspraak die gevolgen heeft voor alle zelfstandige (foto)journalisten in heel Nederland', zegt de journalistenvereniging. 'De NVJ gaat met alle mediaorganisaties in gesprek om betere tarieven voor alle freelancers te bewerkstelligen.'

De freelancers deden een beroep op de Nederlandse 'wet auteurscontractenrecht', die bepaalt dat de zelfstandige (foto)journalisten recht hebben op 'een billijke vergoeding'. De rechter heeft daar nu een concrete invulling aan gegeven, onder meer rekening houdend met wat journalisten in loondienst krijgen voor hetzelfde werk.

DPG Media Nederland wijst er in een reactie op dat de rechter vaststelde dat de tekstjournalist ervaren was en dat in dat geval 21 cent per woord passend is. Volgens de uitgever is dat het hoogste tarief dat de regionale media van DPG Media nu al hanteren voor ervaren freelancers. 'Bij fotografie verwijst hij naar het feit dat DPG Media de fotograaf niet per opdracht betaalde, maar per gepubliceerde foto.'

DPG Media zal het vonnis nu bestuderen en 'overwegen of het nodig is in hoger beroep een uitspraak te vragen'. Daarnaast onderzoekt de groep op welke manier het vonnis van invloed kan zijn op de werkwijze bij haar regionale media. 'Regionale journalistiek is van belang voor DPG Media en wij investeren in de toekomst daarvan, met journalisten in vaste dienst en freelancers. Het is belangrijk voor alle betrokkenen dat ook regionale journalistiek rendabel blijft. Wij zullen ons blijven inzetten daarvoor een toekomstvast model te behouden.'