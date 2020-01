Douane ontdekt langste smokkeltunnel ooit tussen Mexico en VS

De tunnel loopt van een industriezone in de Mexicaanse grensstad Tijuana tot in Californië en is ongeveer 1,3 kilometer lang, meldt de US Customs and Border Protection (CBP) woensdag.

De langste tot hiertoe bekende smokkeltunnel tussen de Verenigde Staten en Mexico, 29 januari 2020. © Reuters