In Libië heeft premier Fayez al-Sarraj, leider van de door de VN erkende regering in Tripoli, aangekondigd dat hij van plan is om tegen eind oktober af te treden. Zijn beslissing komt er na dagenlange protesten.

'Ik verklaar dat het mijn oprechte voornemen is om de macht uiterlijk in oktober over te dragen', aldus al-Serraj in een televisietoespraak.

Sinds de val van het bewind van Moammar Kadhafi in 2011 kampt Libië met tal van conflicten en met een machtsstrijd tussen twee rivaliserende autoriteiten: de GNA-regering (Government of National Accord) in Tripoli - met al-Sarraj als premier - en de machthebbers van maarschalk Khalifa Haftar in het oosten.

In de hoofdstad Tripoli en in heel wat andere Libische steden werd de voorbije weken herhaaldelijk geprotesteerd tegen de corruptie en de verslechterende levensomstandigheden in het land.

Honderden demonstranten riepen op tot politieke hervormingen en toonden zich bijzonder misnoegd over de aanhoudende en turbulente overgangsfase waarin het land zich sinds de val van Kadhafi bevindt.

