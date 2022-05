Door Trump gesteunde kandidaat wint Republikeinse voorverkiezing in Ohio

J.D. Vance, die gesteund werd door ex-president Donald Trump, wint de Republikeinse voorverkiezing voor de Senaat in de Amerikaanse staat Ohio. Dat blijkt uit exitpolls van de media. Dinsdag vonden de eerste voorverkiezingen plaats voor de tussentijdse verkiezingen van 8 november, waarbij de Republikeinen de kans krijgen om de Senaat weer over te nemen van de Democraten.

Vance won met ruim 32 procent van de stemmen en haalt het zo zonder problemen van zijn tegenstanders Josh Mandel (23,9 procent) en Matt Dolan (23,3 procent). Hij neemt het in november op tegen de Democraat Tim Ryan, die ooit een gooi deed naar het presidentschap.

Vance, die zich profileert als volkse ‘Hillbilly’ en daarover ook een boek schreef, bedankte Trump expliciet tijdens zijn overwinningsspeech. ‘Ik moet absoluut de 45ste president van de VS, Donald Trump, bedanken. Om ons een voorbeeld te geven van hoe het ook kon in dit land’ zei hij, verwijzend naar 2019, toen ‘de lonen nog omhoog gingen en werknemers het nog goed hadden’.

Hij haalde ook, in typische Trump-stijl, uit naar de ‘fake news media’. ‘Er zijn er wat goede vanachter, maar er zijn er ook wat slechte, laat ons duidelijk zijn. Ze wilden schrijven dat deze campagne het einde zou betekenen van Donald Trump’s America First-agenda’, zei hij.

In 2016 sprak Vance zich nog uit tegen Trump, maar stelt nu dat zijn eerste indruk over hem fout was. Volgens ingewijden belde Trump Vance om hem te feliciteren. De media zien de overwinning van Vance als een teken dat Trump nog steeds een grote invloed heeft op de Republikeinse partij.

Een analist van ABC News spreekt zelfs van ‘misschien wel de beste dag voor Trump sinds hij geen president meer is’, nadat dinsdag ook uit een gelekt document is gebleken dat het Hooggerechtshof tegen een afschaffing van de federale abortuswet is. Het verstrengen van de abortuswet was een van Trumps campagnebeloftes en hij kon ook drie conservatieve rechters aanstellen tijdens zijn presidentschap.