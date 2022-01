De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie ontkent dat ze een gevangenis in het noorden van Jemen heeft geviseerd. Bij die aanval in Saada vielen vrijdag zeker 70 doden.

De berichten over het detentiecentrum in Saada dat als doelwit zou zijn aangeduid, zijn 'ongegrond', luidt het zaterdag in een verklaring van de woordvoerder van de coalitie. De coalitie had eerder wel de verantwoordelijkheid opgeëist voor een inval in de westelijke stad Hodeida. Saada ligt niet ver van de grens met Saoedi-Arabië en staat onder controle van de Houthi-rebellen, die over grote delen van Jemen heersen.

In 2014 veroverden zij onder meer de hoofdstad Sanaa. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de rebellen de verantwoordelijkheid opeisten voor een drone- en raketaanval op een industrieterrein in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daarbij kwamen drie mensen om en raakten zes gewond. De VAE zijn lid van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie.

