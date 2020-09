Dood van George Floyd: politieagent voor de rechter

Derek Chauvin, de witte politieagent die ervan beschuldigd wordt de Afro-Amerikaan George Floyd te hebben gedood, verschijnt vrijdag voor het eerst in levenden lijve voor een rechtbank in Minneapolis, ruim drie maanden na het drama dat een historisch protest tegen racisme in de Verenigde Staten teweegbracht.

Een muurschildering van George Floyd in Brussel