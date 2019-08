De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft zaterdag verklaard geschokt te zijn over de dood van miljardair Jeffrey Epstein, en heeft een onderzoek van het ministerie aangekondigd.

'Ik was geschokt toen ik hoorde dat Jeffrey Epstein dood werd gevonden na een ogenschijnlijke zelfmoord terwijl hij in federale hechtenis zat. De dood van de heer Epstein roept serieuze vragen op die moeten worden beantwoord. Naast het onderzoek van de FBI heb ik de inspecteur-generaal gecontacteerd, die een onderzoek opent naar de omstandigheden van de dood van de heer Epstein', luidde het in een mededeling van de minister.

Eerder zaterdag kondigde de Amerikaanse federale gevangenisadministratie al aan dat de FBI een onderzoek opende, nadat de 66-jarige Epstein zaterdagochtend dood in zijn cel in Manhattan werd aangetroffen. Daar zat hij in afwachting van zijn proces, omdat hij tientallen minderjarige meisjes in New York en Florida seksueel misbruikt zou hebben en een illegaal netwerk voor vrouwenhandel zou hebben uitgebouwd.

'Het personeel heeft hem onmiddellijk proberen reanimeren', alvorens hem naar het ziekenhuis over te brengen waar hij dood werd verklaard', klonk het nog bij de gevangenisadministratie.

Epstein was eind juli al eens gevonden in zijn cel met verwondingen aan de nek, na een vermoedelijke zelfmoordpoging. Hij werd onder toezicht geplaatst, in een speciale eenheid van de gevangenis.

