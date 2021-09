Minder dan een maand nadat de taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, is maandag in Genève een door de Verenigde Naties georganiseerde donorconferentie gehouden voor het door een humanitaire ramp getroffen land. Die heeft een miljard dollar (850 miljoen euro) opgebracht, zo liet VN-secretaris-generaal António Guterres maandagavond weten.

Volgens berekeningen van de VN heeft Afghanistan tegen december 500 miljoen euro nodig. Hoe het geld verdeeld wordt en wanneer, is nog niet duidelijk.

Zowat veertig ministers namen aan het overleg deel in Genève. Anderen volgen online. Guterres nam bij de start van de conferentie het woord: 'Dit is een precair moment voor Afghanistan. De Afghanen staan voor de ineenstorting van hun land', zo zei hij. De secretaris-generaal riep de deelnemende landen op om geld toe te zeggen om een voedselcrisis te vermijden.

Veel landen wil financiële hulp geven, maar ze vragen zich tegelijkertijd af wat er met het geld zal gebeuren. Ze willen dan ook voorwaarden verbinden aan de steun.

Volgens de VN is er in 93 procent van de Afghaanse huishoudens in het land niet genoeg te eten.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) maakte maandag al bekend dat België 2 miljoen vrijmaakt om tegemoet te komen aan de humanitaire noden in Afghanistan. Volgens haar is het hulpprogramma van de VN zwaar ondergefinancierd. 'Op dit moment dreigt dat hulpprogramma slechts tegemoet te komen aan 37 procent van de noden in Afghanistan. Daarom ook het belang van deze donorconferentie vandaag. We mogen de Afghaanse bevolking niet loslaten.'

