Donald Tusk, de Poolse voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), heeft maandag de uitsluiting van Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbàn, geëist als sanctie voor zijn veto tegen de Europese meerjarenbegroting en het Europees herstelplan.

'Iedereen die tegen het principe van de rechtsstaat is, is tegen Europa. Ik verwacht van alle partijen van de EVP een duidelijk standpunt op dat vlak. De tegenstanders van onze fundamentele waarden zouden niet langer door wie dan ook beschermd moeten worden', schreef hij op Twitter.

Hongarije en Polen hebben de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds geblokkeerd omwille van het mechanisme dat de uitkering van fondsen koppelt aan het respect voor de rechtsstaat. Een onuitgegeven situatie die de Europese Unie in een ernstige crisis dreigt te dompelen, waarschuwden diplomaten.

Uitsluiting

Begin april hadden 13 van de 82 partijen die deel uitmaken van de EVP in een brief aan EVP-voorzitter Tusk de uitsluiting van Fidesz geëist. Maar geen van de grote fracties binnen de EVP, zoals het Duitse CDU of de Spaanse Partido Popular, sloten zich bij het initiatief aan.

Donald Tusk wil op de vraag van de 13 partijen ingaan. Dat zou meteen de derde keer zijn dat de EVP zich over de vraag tot uitsluiting van de partij van Viktor Orbàn zou buigen. De vorige keren mislukte de procedure omdat de bondgenoten van Fidesz zich tegen een stemming verzetten.

De EVP had het lidmaatschap van Fidesz al in maart vorig jaar geschorst uit onvrede met het beleid van Orbàn. (Belga)

