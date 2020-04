De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het "echt verknald" bij haar aanpak van de corona-epidemie. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag getwitterd. Volgens Trump is de WHO ook te veel gefocust op China.

De organisatie van de Verenigde Naties "is grotendeels gefinancierd door de Verenigde Staten, maar is erg op China gericht. We zullen dat grondig moeten bekijken", aldus Trump "Gelukkig heb ik al vroeg hun advies afgewezen om de grenzen voor reizigers uit China open te houden. Waarom hebben ze ons zo'n foute aanbeveling gegeven?", vroeg de president zich af.

Zijn uithaal ligt in de lijn van de kritiek die in conservatieve Amerikaanse media, zoals de nieuwszender Fox News, te horen is. Die zeggen al langer dat de WHO te vaak naar China heeft geluisterd en te weinig gedaan heeft om de andere landen op tijd te waarschuwen. In totaal zijn in de VS al meer dan 11.000 mensen overleden aan COVID-19.

Trump komt in eigen land zelf regelmatig onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de crisis. Hij zou de gevolgen van een epidemie in de VS onderschat hebben. De president hield tot begin maart vol dat de VS zich geen al te grote zorgen moesten maken. Nochtans had een van Trumps adviseurs eind januari al gewaarschuwd dat COVID-19 aan honderdduizenden Amerikanen het leven zou kunnen kosten, zo schrijft de krant New York Times dinsdag.

Peter Navarro, adviseur voor het handelsbeleid, had aan de nationale veiligheidsraad laten weten dat de bevolking in de VS erg kwetsbaar was, omdat er geen vaccin of immuniteit was. Een regeringsambtenaar zegt dat de berichten van Navarro erg sceptisch werden onthaald, omdat hij bekendstond als een hardliner ten opzichte van China.

