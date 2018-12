Donald Trump waarschuwt voor lange shutdown als er geen geld komt voor grensmuur Mexico

'Vandaag komt er een shutdown als de Democraten niet voor grensveiligheid stemmen', schreef de Amerikaanse president vrijdag op Twitter.

De Amerikaanse Senaat keurde woensdag een voorlopige begrotingswet goed die voldoende overheidsfinanciering voorziet tot 8 februari. Anders dreigt na vrijdag een zogenaamde shutdown, waarbij de Amerikaanse regering zonder geld komt te zitten en overheidsdiensten gesloten moeten worden.

Volgens The Washington Post zouden de Republikeinen van het Huis van Afgevaardigden proberen een amendement aan de wet toe te voegen om de door Trump gevraagde 5 miljoen dollar voor de muur toe te voegen. De Democraten hebben echter al aangegeven dat ze dit niet zouden aanvaarden, waardoor het ernaar uitziet dat de wet niet goedgekeurd zal wordt.

'De shutdown kan heel lang duren', waarschuwde Trump vrijdag op Twitter. Als de Amerikaanse president de begrotingswet tegen vrijdag middernacht lokale tijd (zaterdag 5 uur Belgische tijd) niet tekent, dan zullen sommige federale overheidsdiensten meteen zonder geld zitten.

De Amerikaanse Senaat stemt normaal later vrijdag over de begrotingswet maar volgens insiders is de kans klein dat de Republikeinen voldoende steun krijgen van de Democraten.