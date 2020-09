De Amerikaanse president Donald Trump komt in aanmerking voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2021.

Deze keer werd hij genomineerd door het Noorse rechtse parlementslid Christian Tybring-Gjedde, voor zijn rol in de diplomatieke toenadering tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

'De reden waarom is dat hij een uniek en historisch akkoord tussen Israël en de VAE heeft uitgewerkt, dat hopelijk kan worden uitgebreid naar andere Arabische landen zodat een permanente vrede in het Midden-Oosten kan worden bereikt', aldus Tybring-Gjedde.

Tweede nominatie

De Noor, die voor de Fremskrittspartiet (Vooruitgangspartij) ondervoorzitter is van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie in het parlement, nomineerde Trump ook al eens in 2018 voor de Nobelprijs wegens de Amerikaanse toenadering met Noord-Korea. Toen werd de president door meerdere figuren naar voren geschoven, volgens de Amerikaan zelf onder meer ook door de Japanse premier Shinzo Abe.

Het Noors Nobelinstituut is verplicht om alle nominaties voor de Nobelprijs te aanvaarden. Wereldwijd mogen duizenden mensen - het gaat van academici en wetenschappers tot parlementsleden en voormalige laureaten - die inzenden. Het instituut ontvangt er elk jaar honderden, maar maakt de namen zelf nooit bekend.

